Министр спорта РФ оценил возможный переход РФС в Азию

Переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) положительно скажется на развитии вида спорта в стране. Такое мнение в ходе видеомоста Москва - Пекин на тему "Россия - Китай: спортивные итоги 2022 года" высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
"Любой формат, который послужит развитию двусторонних или многосторонних отношений, популяризации футбола, мы будем приветствовать, - сказал Матыцин. - Насколько это усилит азиатскую конфедерацию - время покажет. Безусловно, чемпионат мира показал, что команды, которые раньше воспринимались как не совсем конкурентные, показывают очень зрелый футбол, это значит что идет обмен тренерскими кадрами, спортивными технологиями. Думаю, если Россия войдет [в АФК], это положительно скажется на развитии российского футбола, но решение за РФС и соответствующими организациями".
28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.