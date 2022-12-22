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56 минут назад

Сборная России переместилась на 37-ю строчку в рейтинге ФИФА

ТАССиещё 1

Сборная России переместилась с 33-го на 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола(ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Сборная России потеряла позиции в рейтинге ФИФА
Фото: ТАССТАСС

Действующий чемпион мира сборная Аргентины поднялась с третьей на вторую строчку, набрав 1 838 очков. Лидером продолжает оставаться команда Бразилии (1 840 очков), тройку замыкают финалисты мирового первенства в Катаре французы (1 823). Далее идут команды Бельгии (1 781), Англии (1 774), Нидерландов (1 740), Хорватии (1 727), Италии (1 723), Португалии (1 702) и Испании (1 692).

Сборная России в обновленном рейтинге имеет 1 491 очко. Российские футболисты в ноябре провели два товарищеских матча против команд Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0). 28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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