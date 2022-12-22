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6 минут назад

Моуринью – главный кандидат на пост тренера Португалии. Тренер сможет совмещать работу в сборной и «Роме», если согласится возглавить команду

Sports.ru

Жозе Моуринью является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Португалии.

Назван главный кандидат на пост тренера Португалии
Фото: Sports.ruSports.ru

Федерация Футбола Португалии (FPF) видит в 59-летнем специалисте преемника Фернанду Сантуша, сообщает Джанлука Ди Марцио.

FPF хочет получить ответ от Моуринью как можно скорее. Если тренер согласится возглавить сборную, то стороны найдут решение, благодаря которому он сможет совмещать работу в национальной команде и в «Роме».

Еще одним кандидатом на пост тренера главной сборной Португалии остается Руй Жорже, возглавляющий команду U21.

Футбол,Фернанду Сантуш,
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