ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
11 минут назад

Сборная России рухнула в рейтинге ФИФА

Никита Бородкин

Сборная России упала с 33-го на 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленную версию опубликовали на сайте организации в четверг, 22 декабря.

Сборная России потеряла позиции в рейтинге ФИФА
Фото: ТАССТАСС

Лидером списка остается сборная Бразилии — у нее 1840 очков. Действующий чемпион мира, национальная команда Аргентины, поднялась с третьего на второе место — у нее 1838 очка. Первую тройку замыкает Франция, которая заняла второе место на чемпионате мира в Катаре — 1823 очка.

В первую десятку также входят сборные Бельгии (1781), Англии (1774), Нидерландов (1740), Хорватии (1727), Италии (1723), Португалии (1702) и Испании (1692). У России в обновленном рейтинге 1491 очко — в ноябре команда провела два товарищеских матча против команд Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за проведения РФ спецоперации на Украине.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители