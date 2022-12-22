Сборная России потеряла позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России упала с 33-го на 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленную версию опубликовали на сайте организации в четверг, 22 декабря.

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Лидером списка остается сборная Бразилии — у нее 1840 очков. Действующий чемпион мира, национальная команда Аргентины, поднялась с третьего на второе место — у нее 1838 очка. Первую тройку замыкает Франция, которая заняла второе место на чемпионате мира в Катаре — 1823 очка.

В первую десятку также входят сборные Бельгии (1781), Англии (1774), Нидерландов (1740), Хорватии (1727), Италии (1723), Португалии (1702) и Испании (1692). У России в обновленном рейтинге 1491 очко — в ноябре команда провела два товарищеских матча против команд Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).