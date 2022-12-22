Трансфер Мбаппе может обойтись "Реалу" в миллиард евро

Трансфер французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» суммарно может обойтись испанскому клубу в 1 миллиард евро. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Фото: Газета.ру Газета.ру

По данным источника, доход 24-летнего форварда в клубе с учетом зарплаты и бонусов может превысить 630 млн евро. Вместе с трансфером француза «Реал» потратит более 1 млрд евро.

Текущий контракт парижского клуба с Мбаппе рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Килиан Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира — 2022 против сборной Аргентины. Однако это не помогло его команде одержать победу в матче. Южноамериканские футболисты оказались сильнее в серии послематчевых пенальти.

Всего на счету Мбаппе в семи матчах восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром турнира.