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40 минут назад

La Gazzetta dello Sport: трансфер Мбаппе может обойтись "Реалу" в миллиард евро

Газета.Ru

Трансфер французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» суммарно может обойтись испанскому клубу в 1 миллиард евро. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Трансфер Мбаппе может обойтись "Реалу" в миллиард евро
Фото: Газета.руГазета.ру

По данным источника, доход 24-летнего форварда в клубе с учетом зарплаты и бонусов может превысить 630 млн евро. Вместе с трансфером француза «Реал» потратит более 1 млрд евро.

Текущий контракт парижского клуба с Мбаппе рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Килиан Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира — 2022 против сборной Аргентины. Однако это не помогло его команде одержать победу в матче. Южноамериканские футболисты оказались сильнее в серии послематчевых пенальти.

Всего на счету Мбаппе в семи матчах восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее бывший футболист «Реала» Гути заявил, что Килиан Мбаппе должен перейти в испанский клуб уже сейчас.

Футбол,Реал,
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