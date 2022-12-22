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47 минут назад

Полузащитник "Химок" Кухарчук заявил, что стремится выглядеть, как Роналду

Газета.Ru

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

Футболист «Химок» сравнил себя с Роналду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Месси или Роналду? Мне нравятся оба. Но атлетичностью, телосложением я больше похож на Роналду. Это человек-машина. Мне проще себя сравнивать с ним.

Такой же оснащенности, как у Месси, у меня никогда не будет, потому что телосложение другое. Так что у меня лично стремление выглядеть, как Роналду», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

На минувшем чемпионате мира — 2022 в Катаре Лионель Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом турнира. Также по итогам мундиаля его признали лучшим игроком. Роналду и сборная Португалии вылетели на стадии 1/4 финала, уступив Марокко.

Роналду перед стартом чемпионата мира — 2022 дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал «Манчестер Юнайтед», за который тогда выступал, и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.

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