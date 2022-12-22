Футболист «Химок» сравнил себя с Роналду

«Месси или Роналду? Мне нравятся оба. Но атлетичностью, телосложением я больше похож на Роналду. Это человек-машина. Мне проще себя сравнивать с ним.



Такой же оснащенности, как у Месси, у меня никогда не будет, потому что телосложение другое. Так что у меня лично стремление выглядеть, как Роналду», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».