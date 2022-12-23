Арбитр Карасёв ответил на претензии после бана от УЕФА и ФИФА

«Я не слышал таких слов. Может, я как-то в интервью сказал, что на первый план теперь выходит судейство в России. Возник ещё материальный вопрос. Помимо того, что мы судили в Европе, так ещё и получали хорошие деньги, обслуживая Лигу чемпионов. Вероятно, люди подумали, что теперь мотивации нет и так далее. Однако надо смотреть по моим играм. Если нет мотивации, то человек будет где-то недобегать, постоянно принимать неве