Канело высказался о конфликте с Месси

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес высказался о конфликте с лидером сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси, который возник во время чемпионата мира - 2022 в Катаре.

Фото: Газета.Runicolasotamendi30/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) Газета.Runicolasotamendi30/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Я всегда буду защищать свою страну. Да, возможно, кое-что вышло из-под контроля, но это часть процесса обучения. Все в порядке, я рад, что Аргентина победила. Она заслужила это, поздравляю", — приводит слова Альвареса на своей странице в социальных сетях журналист Майкл Бенсон.

В соцсетях ранее появилось фото из раздевалки сборной Аргентины после победы над Мексикой (2:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2022. На кадрах видно, что в ногах Месси лежит игровая футболка сборной Мексики. После этого Альварес обвинил футболиста в неуважении.