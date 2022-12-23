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37 минут назад

Боксер Альварес высказался о конфликте с нападающим Месси

Газета.Ruиещё 1

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес высказался о конфликте с лидером сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси, который возник во время чемпионата мира - 2022 в Катаре.

Канело высказался о конфликте с Месси
Фото: Газета.Runicolasotamendi30/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)Газета.Runicolasotamendi30/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Я всегда буду защищать свою страну. Да, возможно, кое-что вышло из-под контроля, но это часть процесса обучения. Все в порядке, я рад, что Аргентина победила. Она заслужила это, поздравляю", — приводит слова Альвареса на своей странице в социальных сетях журналист Майкл Бенсон.

В соцсетях ранее появилось фото из раздевалки сборной Аргентины после победы над Мексикой (2:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2022. На кадрах видно, что в ногах Месси лежит игровая футболка сборной Мексики. После этого Альварес обвинил футболиста в неуважении.

На защиту Месси встали многие известные футболисты и представители других видов спорта, в том числе легендарный боксер Майк Тайсон, который пообещал выйти на ринг в поединке с Альваресом, если тот продолжит оскорблять футболиста. Ранее сообщалось, что президент московского ЦСКА Евгений Гинер призвал не сравнивать футболистов, которые играли в разные времена.

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