Канело высказался о конфликте с Месси

«Я всегда буду защищать свою страну. Да, возможно, кое-что вышло из-под контроля, но это часть процесса обучения. Все в порядке, я рад, что Аргентина победила. Она заслужила это, поздравляю», – сказал абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе.