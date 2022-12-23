В Федерации футбола Франции возмущены поведением вратаря Аргентины

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Граэ направил главе Ассоциации футбола Аргентины (AFA) письмо, в котором указал на ненормальность случаев проявления неуважения к нападающему французской сборной Килиану Мбаппе со сторону аргентинцев, например, со стороны вратаря национальной команды Эмилиано Мартинеса. Об этом Ле Граэ сообщил газете Ouest-France в четверг.

18 декабря сборная Аргентины обыграла команду Франции в финале чемпионата мира по футболу в Катаре (3:3; по пенальти - 4:2). Мбаппе отметился в этом матче хет-триком. После игры в интернете распространилось видео, на котором Мартинес в раздевалке после победы объявляет минуту молчания "для Мбаппе, который умер". На чемпионском параде в Буэнос-Айресе вратарь показывал куклу, к которой было прикреплена фотография французского нападающего. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых аргентинские болельщики сжигают гроб с фотографией Мбаппе.