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59 минут назад

Зарема назвала лучшего игрока последнего десятилетия в России

Евро-футбол.Ру

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о нидерландском вингере «красно-белых» Куинси Промесе.

Зарема назвала лучшего игрока последнего десятилетия в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, Промес - лучший игрок последнего десятилетия не только по уровню мастерства, но и по самоотдаче, искренности и преданности клубу», - приводит слова Салиховой издание «Спорт-экспресс».

30-летний легионер провел в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 16 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами (два – с пенальти) и шестью голевыми передачами.

Трудовое соглашение Куинси со «Спартаком» рассчитано до середины 2024 года.

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