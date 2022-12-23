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38 минут назад

«Сассуоло» не отпустил своего игрока в «Спартак»

Евро-футбол.Ру

Фланговый защитник Рожерио, выступающий в итальянском чемпионате за «Сассуоло», не перейдет в московский «Спартак». Как стало известно журналистам издания «Спорт-экспресс», «красно-белые» сделали предложение по трансферу 24-летнего игрока, однако получили отказ.

«Сассуоло» не отпустил своего игрока в «Спартак»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Бразильский защитник выступает за итальянский коллектив с 2019 года. «Сассуоло» приобрел Рожерио у туринского «Ювентуса» за 6,9 миллиона евро.

В нынешнем сезоне южноамериканский латераль принял участие в 15 поединках и отметился тремя забитыми мячами. Его нынешний трансферный ценник – 5,8 миллиона евро.

Футбол,Спартак,
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