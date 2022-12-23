«Сассуоло» не отпустил своего игрока в «Спартак»

Фланговый защитник Рожерио, выступающий в итальянском чемпионате за «Сассуоло», не перейдет в московский «Спартак». Как стало известно журналистам издания «Спорт-экспресс», «красно-белые» сделали предложение по трансферу 24-летнего игрока, однако получили отказ.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Бразильский защитник выступает за итальянский коллектив с 2019 года. «Сассуоло» приобрел Рожерио у туринского «Ювентуса» за 6,9 миллиона евро.