Почетный президент РФС прокомментировал возможный переход в азиатскую лигу

Российский футбольный союз (РФС) на заседании исполкома объявит о том, что не станет переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Такое мнение ТАСС в пятницу высказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Заседание исполкома состоится в пятницу. Исполком должен обсудить возможность перехода организации в АФК из-за запрета российским командам выступать на соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций.
"Что касается перехода, думаю, что сегодня будет принято окончательное решение - никуда мы не переходим", - сказал Колосков.