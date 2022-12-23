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36 минут назад

Руководство УЕФА выступает против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Чемпионат.com

Руководство УЕФА выступает против того, чтобы РФС вышел из её состава и перешёл в Азиатскую конфедерацию. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

УЕФА выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнёт снова интегрироваться в европейский.

Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что на исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который пройдёт сегодня, 23 декабря, обсудят возможность перехода России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

Футбол,РФС,УЕФА,
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