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30 минут назад

Митрофанов верит, что сборная России примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года

ТАСС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов надеется на участие национальной сборной в чемпионате мира 2026 года. Об этом он рассказал в пятницу журналистам.

Генеральный секретарь РФС прокомментировал возможность участия РФ в ЧМ-2026
Фото: ТАСС ТАСС

"Верим в это (в участие в чемпионате мира - прим. ТАСС)", - сказал Митрофанов.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации на чемпионат мира в Катаре. Российская команда не участвовала в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

В пятницу состоится заседание исполкома РФС, на котором обсудят возможность перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола из-за запрета российским командам выступать на соревнованиях под эгидой УЕФА.

Чемпионат мира в 2026 году впервые пройдет на территории трех стран. Странами-хозяйками турнира станут США, Канада и Мексика.

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