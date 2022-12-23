Исполком РФС обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет в пятницу в штаб-квартире организации в Москве. На заседании обсудят 11 вопросов, которые разделены на три группы - стратегические, операционные и административные.

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Центральным с точки зрения развития футбола в стране является первый административный вопрос, в повестке он обозначен как "Об участии РФС в иных организациях". Эта формулировка подразумевает обсуждение вопроса о возможном выходе РФС из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). О том, что эта тема будет обсуждаться на заседании исполкома, в конце ноября заявил президент РФС Александр Дюков.

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Вопрос о выходе из УЕФА связан с решением европейской организации и Международной федерации футбола (ФИФА) от 28 февраля, согласно которому российские клубы и сборные из-за ситуации на Украине отстранены от участия в международных соревнованиях. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Из-за февральских решений сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре и жеребьевке отбора на чемпионат Европы 2024 года. Московский "Спартак" не смог провести запланированные на март матчи 1/8 финала Лиги Европы против германского "Лейпцига". Также клубы не были допущены до участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

После введения санкций сборная России в сентябре провела неофициальный гостевой товарищеский матч с командой Киргизии (2:1). В ноябре подопечные Валерия Карпина на выезде сыграли с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились со счетом 0:0. Игры шли в зачет рейтинга ФИФА.

Другие вопросы повестки исполкома РФС

Также в перечне административных вопросов значатся пункты "О замене юридического лица - участника первенства России по футболу среди команд клубов Второй лиги" и "Об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2023 год и прогноза годовой сметы (бюджета) РФС на 2024 год". Отдельным пунктом в проекте повестки значится вопрос "Разное".

В повестку включены пять стратегических вопросов. Два из них касаются программ развития. В первом случае речь идет о дошкольном футболе, во втором - о мини-футболе. Также будет обсуждаться вопрос об изменении системы и формата отдельных всероссийских соревнований по футболу - речь идет о реформе Юношеской футбольной лиги.

Кроме того, на заседании исполкома будет обсуждаться вопрос "О реформе компенсационных выплат и выплат по механизму солидарности". Заключительным в этом блоке значится вопрос "Об особенностях участия клубов в любительских соревнованиях региональных федераций футбола и межрегиональных объединений".