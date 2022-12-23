Голландский нападающий «Урала» рассказал о стереотипах о России

«Стереотипы о России? Мне говорили, что здесь безумно холодно. Так оно и есть (смеётся)! Однако у вас всё равно комфортная для жизни страна, а местные люди всегда готовы прийти на помощь. Такого, к сожалению, не увидеть в Нидерландах. Меня это очень сильно удивило.