Голландский нападающий «Урала» рассказал о стереотипах о России

Форвард неплохо вписался в игру подопечных Виктора Гончаренко.
Нападающий «Урала» Рай Влут рассказал о стереотипах, которые слышал о России до переезда в Екатеринбург.
«Стереотипы о России? Мне говорили, что здесь безумно холодно. Так оно и есть (смеётся)! Однако у вас всё равно комфортная для жизни страна, а местные люди всегда готовы прийти на помощь. Такого, к сожалению, не увидеть в Нидерландах. Меня это очень сильно удивило.
Все слова Промеса о России оказались правдой, я лично в этом убедился. Жаль, что времени на путешествия по России у меня нет», — приводит слова Влута Sport24.
Рай Влут стал футболистом «Урала» в сентябре 2022 года, перейдя из казахстанской «Астаны». В составе екатеринбургского клуба голландец в первой части сезона-2022Э2023 провёл восемь матчей и отметился двумя забитыми мячами.
«Урал» в 17 матчах набрал 21 очко и ушёл на зимний перерыв, располагаясь на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.