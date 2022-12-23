Комментатор назвал имя тренера, который может реанимировать карьеру Роналду

«Роналду еще не закончил карьеру. Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду. Для этого Криштиану надо идти в «Реал». Тренер должен выстраивать игру под таких игроков. Это нормально и органично. Потенциал у Роналду еще есть», — сказал Орлов.

Вместе со сборной Португалии Роналду закончил выступление на чемпионате мира в Катаре на стадии четвертьфинала. Нападающий принял участие в пяти матчах, отметившись одним забитым мячом (с пенальти) в ворота сборной Ганы. При этом матчи 1/8 финала со Швейцарией и 1/4 финала с Марокко форвард начал в запасе. Сообщалось, что это привело к конфликту с главным тренером сборной Фернанду Сантушем.