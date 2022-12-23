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1 час назад

Комментатор Орлов назвал имя тренера, который может реанимировать карьеру Роналду

Газета.Ruиещё 1

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал главного тренера «Реал» Карло Анчелотти единственным специалистом, который способен реанимировать карьеру португальского форварда Криштиану Роналду. Его слова передает Sport24.

Комментатор назвал имя тренера, который может реанимировать карьеру Роналду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Роналду еще не закончил карьеру. Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду. Для этого Криштиану надо идти в «Реал». Тренер должен выстраивать игру под таких игроков. Это нормально и органично. Потенциал у Роналду еще есть», — сказал Орлов.

Вместе со сборной Португалии Роналду закончил выступление на чемпионате мира в Катаре на стадии четвертьфинала. Нападающий принял участие в пяти матчах, отметившись одним забитым мячом (с пенальти) в ворота сборной Ганы. При этом матчи 1/8 финала со Швейцарией и 1/4 финала с Марокко форвард начал в запасе. Сообщалось, что это привело к конфликту с главным тренером сборной Фернанду Сантушем.

Напомним, что буквально во время старта чемпионата мира в Катаре Роналду остался без команды. Его соглашение с «Манчестер Юнайтед» было расторгнуто из-за конфликта, который возник из-за скандального интервью форварда. Он провел в клубе полтора года.

В текущем сезоне португалец провел в чемпионате Англии 10 матчей, отметившись одним забитым мячом. В последних матчах Роналду отсутствовал из-за разногласий с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Футбол,Карло Анчелотти,Геннадий Орлов,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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