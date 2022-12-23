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1 час назад

УЕФА ослабит санкции и проведет турнир в России

Никита Бородкин

УЕФА впервые после введения санкций ослабит ограничения и проведет турнир в России. Как сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники в организации и в Российском футбольном союзе (РФС), в мае 2023 года планируется организовать международный турнир развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде.

УЕФА ослабит санкции и проведет турнир в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как подчеркнули в РФС, соревнования входят в программу развития УЕФА среди юношей и девушек до 16 лет. Послабление санкций предполагается лишь в отношении молодежи — ограничительные меры в отношении основной сборной и российских футбольных клубов изменять не будут.

Сам процесс обсуждения выхода российского футбола из-под санкций сейчас носит неофициальный характер, однако проведение турнира на уровне УЕФА в России говорит о «позитивном импульсе», подчеркнули в международной организации.

Говоря о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), источники издания в РФС подчеркнули, что сейчас единого мнения по этому вопросу в союзе нет. И даже если переход все же начнется, то он займет не один месяц.

УЕФА выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за проведения РФ спецоперации на Украине.

Футбол,РФС,УЕФА,
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