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1 час назад

Гинер — перед исполкомом РФС: Азия? Есть такая часть света

Чемпионат.com

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) перед началом исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Президент ЦСКА Гинер высказал свое мнение об Азии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Азия? Есть такая часть света», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Исполком РФС проходит сегодня, 23 декабря, в Москве. Одним из вопросов, который будет обсуждаться на заседании является возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию из европейской (УЕФА).

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА. Российская команда провела товарищеские матчи с командами Азии: Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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