Президент ЦСКА Гинер высказал свое мнение об Азии

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) перед началом исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«Азия? Есть такая часть света», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Исполком РФС проходит сегодня, 23 декабря, в Москве. Одним из вопросов, который будет обсуждаться на заседании является возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию из европейской (УЕФА).