Ловчев высказался о возможном переходе РФС в Азию

По мнению ветерана, России не стоит отметать в сторону такой вариант.

«Думаю, что идут какие-то переговоры с ФИФА. Я согласен с Карпиным, что нужно идти играться где нас пригласят и дадут возможность», — цитирует Ловчева «Матч ТВ» .

Напомним, что весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч наша национальная команда провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).