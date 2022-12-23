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14 минут назад

Ловчев считает, что РФС стоит рассмотреть возможный переход в Азию

Евро-футбол.Ру

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Ловчев высказался о возможном переходе РФС в Азию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению ветерана, России не стоит отметать в сторону такой вариант.

«Думаю, что идут какие-то переговоры с ФИФА. Я согласен с Карпиным, что нужно идти играться где нас пригласят и дадут возможность», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч наша национальная команда провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).

Футбол,Евгений Ловчев,РФС,УЕФА,Спартак,
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