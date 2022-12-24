Каррера усомнился в переходе РФС в азиатскую конфедерацию

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не верит, что Российский футбольный союз (РФС) перейдет в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом Каррера рассказал в субботу газете "Спорт-Экспресс" .

"Я не верю в это. Буду ждать возвращения России в турниры УЕФА ", - сказал Каррера.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре. Российская команда не участвовала в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года.