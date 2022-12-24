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52 минуты назад

Каррера заявил, что не верит в переход РФС в азиатскую конфедерацию

ТАССиещё 1

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не верит, что Российский футбольный союз (РФС) перейдет в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом Каррера рассказал в субботу газете "Спорт-Экспресс".

Каррера усомнился в переходе РФС в азиатскую конфедерацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я не верю в это. Буду ждать возвращения России в турниры УЕФА", - сказал Каррера.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре. Российская команда не участвовала в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года.

В пятницу исполком РФС отложил принятие решения по вопросу о переходе в АФК до 27 декабря.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,Спартак,
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