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1 час назад

FFF сказала игрокам сборной Франции не лайкать посты Бензема в инстаграме*

Sports.ru

Игрокам сборной Франции сказали не лайкать посты Карима Бензема в инстаграме (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Игрокам сборной Франции запретили лайкать посты Бензема в соцсетях
Фото: Sports.ruSports.ru

Как утверждает журналист Ромен Молина, люди из Федерации футбола Франции (FFF) сказали игрокам сборной не лайкать посты Бензема, а также статьи и тексты о нем в соцсетях.

Тренер вратарей сборной Франции Франк Равио много времени проводил в соцсетях и рассказывал Дидье Дешаму, каково содержание публикаций футболистов, а также тех постов, которые они лайкали.

Ранее стало известно, что Бензема отписался почти от всех игроков Франции в инстаграме, кроме Килиана Мбаппе, Орельена Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Рафаэля Варана и Маркуса Тюрама.

Футбол,Рафаэль Варан,Карим Бензема,
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