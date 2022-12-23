Игрокам сборной Франции запретили лайкать посты Бензема в соцсетях

Игрокам сборной Франции сказали не лайкать посты Карима Бензема в инстаграме (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Как утверждает журналист Ромен Молина, люди из Федерации футбола Франции (FFF) сказали игрокам сборной не лайкать посты Бензема, а также статьи и тексты о нем в соцсетях.

Тренер вратарей сборной Франции Франк Равио много времени проводил в соцсетях и рассказывал Дидье Дешаму, каково содержание публикаций футболистов, а также тех постов, которые они лайкали.