Газизов выступил за переход России в АФК

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.
«Надо играть. Если нас не пускают в Европе, надо играть в другом месте. Сборные команды не должны простаивать несколько лет», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».
ФИФА не допустила сборную России до участия в стыковом турнире за выход на Чемпионат мира 2022 года. В свою очередь, УЕФА отстранила команду от участия в розыгрыше «Лиги Наций» в сезоне 2022/23, а также не допустила до квалификации Евро-2024.
23 декабря в РФС прошло заседание, на котором члены исполкома обсудили возможность интегрироваться с АФК и выйти из УЕФА, поскольку сейчас Россия «забанена» на международном уровне.