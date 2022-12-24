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1 час назад

Газизов выступил за переход России в АФК

Спорт день за днемиещё 1

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.

Газизов выступил за переход России в АФК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надо играть. Если нас не пускают в Европе, надо играть в другом месте. Сборные команды не должны простаивать несколько лет», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

ФИФА не допустила сборную России до участия в стыковом турнире за выход на Чемпионат мира 2022 года. В свою очередь, УЕФА отстранила команду от участия в розыгрыше «Лиги Наций» в сезоне 2022/23, а также не допустила до квалификации Евро-2024.

23 декабря в РФС прошло заседание, на котором члены исполкома обсудили возможность интегрироваться с АФК и выйти из УЕФА, поскольку сейчас Россия «забанена» на международном уровне.

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