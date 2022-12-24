Газизов выступил за переход России в АФК

«Надо играть. Если нас не пускают в Европе, надо играть в другом месте. Сборные команды не должны простаивать несколько лет», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

ФИФА не допустила сборную России до участия в стыковом турнире за выход на Чемпионат мира 2022 года. В свою очередь, УЕФА отстранила команду от участия в розыгрыше «Лиги Наций» в сезоне 2022/23, а также не допустила до квалификации Евро-2024.