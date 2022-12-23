Дюков заявил, что сборная России готова играть без флага и гимна

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил возможность допуска сборной России к международным соревнованиям без флага и гимна.
Глава РФС отметил, что если вопрос будет заключаться в том, чтобы не играть вообще или играть в нейтральном статусе, выбор будет сделан в пользу второго варианта.
«Конечно, хочется выступать под своими флагом и гимном. Если выбирать – играть без гимна и флага или не играть, выбор понятен», – приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».
23 декабря в рамках заседания исполнительного комитета РФС обсуждался вопрос о переходе организации под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Было принято решение вернуться к этой теме на новом мероприятии, которое запланировано на 27 декабря. Как отметил Дюков, большинство клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) выступило за смену конфедерации.