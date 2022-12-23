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1 час назад

Дюков заявил, что сборная России готова играть без флага и гимна

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил возможность допуска сборной России к международным соревнованиям без флага и гимна.

Дюков заявил, что сборная России готова играть без флага и гимна
Фото: BetassistBetassist

Глава РФС отметил, что если вопрос будет заключаться в том, чтобы не играть вообще или играть в нейтральном статусе, выбор будет сделан в пользу второго варианта.

«Конечно, хочется выступать под своими флагом и гимном. Если выбирать – играть без гимна и флага или не играть, выбор понятен», – приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

23 декабря в рамках заседания исполнительного комитета РФС обсуждался вопрос о переходе организации под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Было принято решение вернуться к этой теме на новом мероприятии, которое запланировано на 27 декабря. Как отметил Дюков, большинство клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) выступило за смену конфедерации.

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