ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-11° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
29 минут назад

Ди Мария изменил решение о продолжении карьеры в сборной Аргентины

Газета.Ru

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария принял решение продолжить выступление за национальную команду. Об этом сообщил в своих соцсетях журналист Гастон Эдуль.

Ди Мария изменил решение о продолжении карьеры в сборной Аргентины
Фото: Dylan Martinez/ReutersDylan Martinez/Reuters

Как утверждает источник, футболист принял данное решение после успешного завершения чемпионата мира в Катаре, где он в составе национальной команды стал обладателем заветного титула.

Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в 2008 году. Полузащитник вместе с командой участвовал в четырех чемпионатах мира в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

Всего на его счету 129 матчей в форме национальной команды и 28 забитых мячей. Вместе с ней он выигрывал Олимпийские игры в 2008 году, а также Кубок Америки в 2021 и Финалиссиму (турнир между победителями КОНМЕБОЛ и УЕФА) в 2022 году.

18 декабря сборная Аргентины в финале переиграла Францию. Основное время закончилось со счетом 2:2, дополнительное - 3:3. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. Ди Мария стал автором второго гола своей команды. На 65-й минуте встречи он был заменен.

Ранее судья финала чемпионата мира в Катаре Шимон Марциняк рассказал, почему засчитал гол Лионеля Месси с нарушениями.

Футбол,Шимон Марциняк,Лионель Месси,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители