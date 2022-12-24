Ди Мария изменил решение о продолжении карьеры в сборной Аргентины

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария принял решение продолжить выступление за национальную команду. Об этом сообщил в своих соцсетях журналист Гастон Эдуль.

Фото: Dylan Martinez/Reuters Dylan Martinez/Reuters

Как утверждает источник, футболист принял данное решение после успешного завершения чемпионата мира в Катаре, где он в составе национальной команды стал обладателем заветного титула.

Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в 2008 году. Полузащитник вместе с командой участвовал в четырех чемпионатах мира в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

Всего на его счету 129 матчей в форме национальной команды и 28 забитых мячей. Вместе с ней он выигрывал Олимпийские игры в 2008 году, а также Кубок Америки в 2021 и Финалиссиму (турнир между победителями КОНМЕБОЛ и УЕФА) в 2022 году.

18 декабря сборная Аргентины в финале переиграла Францию. Основное время закончилось со счетом 2:2, дополнительное - 3:3. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. Ди Мария стал автором второго гола своей команды. На 65-й минуте встречи он был заменен.