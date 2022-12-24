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51 минуту назад

Федун о переходе РФС в Азию: лучше лечиться

Газета.Ruиещё 2

Бывший владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конференцию.

Федун о переходе РФС в Азию: лучше лечиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я скажу так: лучше лечиться, есть надежда на выздоровление. Просто умереть ничего не может", - передает слова Федуна "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Уже в ближайший вторник, 27 декабря, РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конференцию. Как сообщил Дюков, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) поддерживают это решение.

В этой конфедерации проходит Кубок Азии, Лига чемпионов АФК и Кубок АФК. Всего в организации состоят 47 национальных команд.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре сразу три азиатских сборных пробились в плей-офф турнира. Австралия уступила Аргентине, Япония - Хорватии, а Южная Корея - Бразилии в рамках 1/8 финала.

Ранее тренер сборной Армении Роман Березовский заявил, что России не дадут допуск в Азию.

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