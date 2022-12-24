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1 час назад

Александр Дюков: некоторых российских футболистов призывают сменить гражданство

Илья Родин

Некоторые российские игроки периодически получают предложения о смене гражданства в связи с отстранением национальной команды от международных турниров, рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Об этом пишет «Чемпионат».

Российские футболисты стали получать предложения о смене гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в феврале 2022 года российские клубы были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

УЕФА выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

Дюков рассказал, что «многие начинают понимать, что неучастие в официальных соревнованиях может привести к риску смены гражданства нашими игроками».

Глава РФС добавил, что некоторых российских игроков в настоящее время активно уговаривают сменить гражданство.

Дюков прокомментировал также слухи о том, что Россия в 2023 году выступит в Кубке Азии в 2023 году в качестве приглашенного гостя.

Он подчеркнул, что оснований для участия сборной на этом турнире нет. Россияне не участвовали в конкурсе, отборочных соревнованиях.

Напомним, что РФС планирует перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию. Вопрос будет рассмотрен во вторник, 27 декабря.

Футбол,Александр Дюков,РФС,УЕФА,
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