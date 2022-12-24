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23 минуты назад

Дочь Пеле рассказала о состоянии чемпиона мира

Илья Родин

Кели Кристина Насименто, дочь трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле, рассказала, что семья футболиста продолжает верить в его выздоровление. Об этом пишет РИА «Новости».

Дочь Пеле рассказала о состоянии чемпиона мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в четверг, 22 декабря, СМИ заявили об ухудшении здоровья Пеле. По словам врачей, у него прогрессирует рак. Вместе с тем, организм 82-летнего бразильца перестал реагировать на химиотерапию.

«Мы продолжаем быть здесь, в борьбе и в вере. Еще одна ночь вместе», - пояснила девушка на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Свои слова она сопроводила фотографией из больничной палаты. На снимке Кристина обнимает своего отца.

Ранее сообщалось, что Пеле находится в клинике Альберта Эйнштейна. Врачи периодически выпускают бюллетени о состоянии его здоровья.

Футбол,Альберт Эйнштейн,
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