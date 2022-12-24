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50 минут назад

Уволенного главного тренера сборной Бразилии по футболу ограбили

Елена Прошина

Экс-главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите был ограблен во время прогулки. Об инциденте, произошедшем в субботу, сообщает издание O Globo.

Уволенного главного тренера сборной Бразилии по футболу ограбили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тите гулял по улицам провинциального городка Барра (штат Баия, Бразилия). Издание пишет, что там он скрывался, чтобы избежать упреков из-за неудачного выступления национальной команды на ЧМ в Катаре.

Однако на 61-летнего тренера неожиданно напал уличный грабитель, который отобрал у него цепочку.

При этом преступник узнал Тите и высказал ему претензии по поводу провального выступления национальной команды в Катаре.

Тите 9 декабря объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии 9 декабря. Это произошло после поражения бразильцев от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Бразильцы считались фаворитами турнира.

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу

Ранее бразилец, не забивший решающий пенальти, заявил, что «шрам останется навсегда».

Футбол,
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