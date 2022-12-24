Уволенного главного тренера сборной Бразилии по футболу ограбили

Экс-главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите был ограблен во время прогулки. Об инциденте, произошедшем в субботу, сообщает издание O Globo.

Тите гулял по улицам провинциального городка Барра (штат Баия, Бразилия). Издание пишет, что там он скрывался, чтобы избежать упреков из-за неудачного выступления национальной команды на ЧМ в Катаре.

Однако на 61-летнего тренера неожиданно напал уличный грабитель, который отобрал у него цепочку.

При этом преступник узнал Тите и высказал ему претензии по поводу провального выступления национальной команды в Катаре.

Тите 9 декабря объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии 9 декабря. Это произошло после поражения бразильцев от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Бразильцы считались фаворитами турнира.