Хорватский журналист: Ловрен не нацист

Хорватский журналист Звонимир Меркац высказался на тему возможного ухода защитника Деяна Ловрена из санкт-петербургского «Зенита». Ранее появилась информация, что Ловрен на закрытой вечеринке исполнил неонацистскую песню и выкрикивал нацистские лозунги.

Фото: Betassist Betassist

«Деян Ловрен не подпишет с «Зенитом» новый контракт из-за этого скандального видеоролика? Что за чушь!

Историю раздули люди, которые ненавидят сборную Хорватии. Сейчас они на этом зарабатывают. Лишь враги хотят, чтобы Ловрен покинул «Зенит», — цитирует журналиста Sport24.

33-летний Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в августе 2020 года. Действующий контракт игрока рассчитан до завершения сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне игрок провёл в составе российской команды 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. На ЧМ-2022 Ловрен сыграл четыре матча и отметился одним ассистом.