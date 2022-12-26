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39 минут назад

Хорватский журналист: Ловрен не нацист

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Хорватский журналист Звонимир Меркац высказался на тему возможного ухода защитника Деяна Ловрена из санкт-петербургского «Зенита». Ранее появилась информация, что Ловрен на закрытой вечеринке исполнил неонацистскую песню и выкрикивал нацистские лозунги.

Хорватский журналист: Ловрен не нацист
Фото: BetassistBetassist

«Деян Ловрен не подпишет с «Зенитом» новый контракт из-за этого скандального видеоролика? Что за чушь!

Историю раздули люди, которые ненавидят сборную Хорватии. Сейчас они на этом зарабатывают. Лишь враги хотят, чтобы Ловрен покинул «Зенит», — цитирует журналиста Sport24.

33-летний Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в августе 2020 года. Действующий контракт игрока рассчитан до завершения сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне игрок провёл в составе российской команды 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. На ЧМ-2022 Ловрен сыграл четыре матча и отметился одним ассистом.

На чемпионате мира — 2022 Ловрен в составе сборной Хорватии завоевал бронзу.

Футбол,Зенит,
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