Стало известно, почему европейские клубы отказались от Роналду

Стало известно, почему ряд европейских клубов, выступающих в Лиге чемпионов, отказался подписывать португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, главной причиной является скандальный уход 37-летнего нападающего из «Манчестер Юнайтед» в конце ноября. Также роль сыграло и то, что игрок потерял место в основном составе сборной Португалии на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

В европейских клубах сочли, что траты на Роналду будут необоснованными при учете его возраста и требований по зарплате.

В данный момент португалец является свободным агентом, одним из главных претендентов на него считается «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который готов подписать с ним контракт на 2,5 года с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.

Напомним, Роналду перед стартом чемпионата мира — 2022 дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал «МЮ», за который тогда выступал, и наставника команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.

На минувшем ЧМ-2022 в Катаре Роналду в составе сборной Португалии вылетел из турнира на стадии 1/4 финала, уступив Марокко.