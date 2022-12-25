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1 час назад

Стало известно, почему европейские клубы отказались от Роналду

Илья Родин

Европейские клубы, выступающие в Лиге чемпионов, отказались подписывать контракт с Криштиану Роналду потому, что футболист потерял место в основном составе сборной Португалии на чемпионате мира-2022 в Катаре. Кроме того, сказался скандальный уход игрока из клуба «Манчестер Юнайтед», пишет The Times.

Стало известно, почему европейские клубы отказались от Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным газеты, руководство клубов посчитало, что траты на Роналду будут необоснованными с учетом его возраста и зарплатных ожиданий.

Отмечается, что в настоящее время Криштиану является свободным агентом. Вместе с тем, ФК «Аль-Наср» из Саудовской Аравии готов подписать с ним контракт на 2,5 года с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.

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Ранее сообщалось, что «МЮ» расторг соглашение с Роналду. Это произошло после того, как Криштиану дал интервью журналисту Пирсу Моргану. В нем он резко высказался о политике клуба и действиях тренера.

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