Стало известно, почему европейские клубы отказались от Роналду

Европейские клубы, выступающие в Лиге чемпионов, отказались подписывать контракт с Криштиану Роналду потому, что футболист потерял место в основном составе сборной Португалии на чемпионате мира-2022 в Катаре. Кроме того, сказался скандальный уход игрока из клуба «Манчестер Юнайтед», пишет The Times.

По данным газеты, руководство клубов посчитало, что траты на Роналду будут необоснованными с учетом его возраста и зарплатных ожиданий.

Отмечается, что в настоящее время Криштиану является свободным агентом. Вместе с тем, ФК «Аль-Наср» из Саудовской Аравии готов подписать с ним контракт на 2,5 года с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.