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46 минут назад

Курбан Бердыев стал новым главным тренером «Сочи»

Газета.Ru

Экс-наставник казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев стал главным тренером футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба черноморской команды на своем официальном сайте.

Курбан Бердыев стал новым главным тренером «Сочи»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Специалист приступит к работе с серебряными призерами чемпионата России сезона-2021/22 в январе будущего года.

Напомним, что Бердыев приводил казанскую команду дважды к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.

В еврокубках казанцы не добивались значительных успехов, однако им удалось обыграть гранд мирового футбола — «Барселону».

После 17 туров РПЛ «Сочи», набрав 25 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице. Команда Вадима Гаранина до последнего матча против «Химок» имела серию без побед, которая насчитывала четыре матча.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» и бразильский «Коринтианс» близки к договоренности по обмену нападающего Юри Алберто на Роберта Ренана и Дю Кейроза.

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