Курбан Бердыев стал новым главным тренером «Сочи»

Экс-наставник казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев стал главным тренером футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба черноморской команды на своем официальном сайте.

Специалист приступит к работе с серебряными призерами чемпионата России сезона-2021/22 в январе будущего года.

Напомним, что Бердыев приводил казанскую команду дважды к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.

В еврокубках казанцы не добивались значительных успехов, однако им удалось обыграть гранд мирового футбола — «Барселону».

После 17 туров РПЛ «Сочи», набрав 25 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице. Команда Вадима Гаранина до последнего матча против «Химок» имела серию без побед, которая насчитывала четыре матча.