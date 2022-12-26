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51 минуту назад

Де Бур назвал Месси лучшим футболистом в истории

Евро-футбол.Ру

Бывший игрок нидерландской сборной Рональд де Бур назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

Де Бур назвал Месси лучшим футболистом в истории
Фото: ТАССТАСС

Де Бур сказал Sky Sports, что Месси с большим отрывом лучший игрок мира на данный момент. Нидерландец отметил, что Лионель смотрит назад и только секунд через десять за его спиной кто-то появляется.

«Какая разница, кто именно второй? Главное, что Месси идёт на вершине», - добавил де Бур.

Напомним, что 35-летний аргентинский футболист недавно впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира. В финале катарского мундиаля Аргентина по пенальти обыграла Францию.

Футбол,Лионель Месси,
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