Газзаев рассказал, почему отказал московскому «Динамо»

Газзаев сказал «Спорт-Экспрессу», что последний раз его звали тренировать в «Динамо» в 2012 или 2013 году. Специалист отметил, что для того, чтобы начать работу, нужно было на берегу договориться о том, какие цели будут у клуба и как руководство хочет строить команду.