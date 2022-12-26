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23 минуты назад

Газзаев рассказал, почему отказал московскому «Динамо»

Евро-футбол.Ру

Бывший тренер ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев рассказал журналистам о том, что в начале 2010-х годов мог возглавить столичное «Динамо».

Газзаев рассказал, почему отказал московскому «Динамо»
Фото: ТАССТАСС

Газзаев сказал «Спорт-Экспрессу», что последний раз его звали тренировать в «Динамо» в 2012 или 2013 году. Специалист отметил, что для того, чтобы начать работу, нужно было на берегу договориться о том, какие цели будут у клуба и как руководство хочет строить команду.

«Я поставил условия, но мы не сошлись в них», - добавил Газзаев.

Напомним, что последний раз Валерий Газзаев тренировал владикавказскую «Аланию» в 2013 году.

Футбол,Валерий Газзаев,Динамо,
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