Экс-наставник ЦСКА высмеял "Спартак"

«В 2008-м у ЦСКА был самый сильный состав. Если бы усилили две позиции — могли бы успешно выступить в Лиге чемпионов. Такая была уверенность и сыгранность.



Ребята молодые — а уже с колоссальным опытом, обладатели Кубка УЕФА. В России ниже второго места не опускались. Худший результат — бронза.



А один руководитель в те же времена говорил, что тренер — это десять процентов от результата. Может, поэтому и поменялось 20 тренеров в «Спартаке», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».