Экс-наставник ЦСКА высмеял "Спартак"

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил о своем периоде работы в стане красно-синих.
«В 2008-м у ЦСКА был самый сильный состав. Если бы усилили две позиции — могли бы успешно выступить в Лиге чемпионов. Такая была уверенность и сыгранность.
Ребята молодые — а уже с колоссальным опытом, обладатели Кубка УЕФА. В России ниже второго места не опускались. Худший результат — бронза.
А один руководитель в те же времена говорил, что тренер — это десять процентов от результата. Может, поэтому и поменялось 20 тренеров в «Спартаке», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что за период работы в ЦСКА Газзаев становился трижды чемпионом России — в 2003, 2005 и 2006 годах.
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