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42 минуты назад

Экс-наставник ЦСКА Газзаев высмеял "Спартак" за частую смену тренеров

Газета.Ru

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил о своем периоде работы в стане красно-синих.

Экс-наставник ЦСКА высмеял "Спартак"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2008-м у ЦСКА был самый сильный состав. Если бы усилили две позиции — могли бы успешно выступить в Лиге чемпионов. Такая была уверенность и сыгранность.

Ребята молодые — а уже с колоссальным опытом, обладатели Кубка УЕФА. В России ниже второго места не опускались. Худший результат — бронза.

А один руководитель в те же времена говорил, что тренер — это десять процентов от результата. Может, поэтому и поменялось 20 тренеров в «Спартаке», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что за период работы в ЦСКА Газзаев становился трижды чемпионом России — в 2003, 2005 и 2006 годах.

Ранее бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

Футбол,Курбан Бердыев,Сергей Балахнин,Валерий Газзаев,УЕФА,Спартак,
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