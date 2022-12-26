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1 час назад

Де Брюйне считает, что Холанд сможет достичь отметки в 800 голов за карьеру

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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что его одноклубник Эрлинг Холанд сможет достичь отметки в 800 голов за карьеру.

Де Брюйне: Холанд сможет достичь отметки в 800 голов за карьеру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Эрлинг одержим голами. У него уже около 200 голов, и он, вероятно, сможет забить 600, 700 или 800 мячей, если будет оставаться в форме и продолжать то, что он делает. Холанд — нападающий высшего уровня. Но я не вижу, чтобы он как то отличался от других людей. Он обычный футболист, как и все остальные, и не воспринимает себя слишком серьезно.

Он все еще молодой парень, наслаждающийся жизнью, и он очень серьезно относится к футболу. Он любит забивать голы, и я думаю, что это самое уникальное, что у него есть, — приводит слова Де Брюйне The Guardian.

На счету 22 летнего Холанда 159 мячей во всех турнирах. Норвежец перешел в «Ман Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года.

Футбол,
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