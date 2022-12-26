Бондарь: судья Лаос не пустил Украину на ЧМ из-за приказа

«Считаю, что Лаос сделал этот матч, потому что был чистый пенальти на Ярмоленко. Счет стал бы 1:1, удалили бы футболиста. Игра повернулась бы на 360 градусов.



И когда тебе в наушник говорят: «Не надо ставить, потому что это Украина», конечно, ты не имеешь права ставить. Это арбитр, который делает все, что ему говорят в микрофон или перед матчем, что нужно, чтобы прошла та или та команда», — сказал Боднарь.