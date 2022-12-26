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1 час назад

Игрок сборной Украины заявил, что судья Лаос не пустил команду на ЧМ из-за приказа

Газета.Ru

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь в интервью на YouTube-канале «Шипшина Шоу» высказался в адрес арбитра Матеу Лаоса, который, по его мнению, изменил ход стыкового матча против сборной Уэльса.

Бондарь: судья Лаос не пустил Украину на ЧМ из-за приказа
Фото: shakhtar.comshakhtar.com

«Считаю, что Лаос сделал этот матч, потому что был чистый пенальти на Ярмоленко. Счет стал бы 1:1, удалили бы футболиста. Игра повернулась бы на 360 градусов.

И когда тебе в наушник говорят: «Не надо ставить, потому что это Украина», конечно, ты не имеешь права ставить. Это арбитр, который делает все, что ему говорят в микрофон или перед матчем, что нужно, чтобы прошла та или та команда», — сказал Боднарь.

В первом стыковом матче украинцы переиграли сборную Шотландии со счетом 2:0. Во второй игре подопечные Александра Петракова уступили Уэльсу (0:1) и не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что национальная команда под руководством Валерия Карпина не смогла принять участие в стыковых матчах, победа в которых гарантировала бы выход в финальную стадию.

Чемпионат мира завершился 18 декабря, в финале Аргентина обыграла Францию по пенальти.

Футбол,Александр Петраков,Валерий Карпин,
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