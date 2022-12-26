Бондарь: судья Лаос не пустил Украину на ЧМ из-за приказа

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь в интервью на YouTube-канале «Шипшина Шоу» высказался в адрес арбитра Матеу Лаоса, который, по его мнению, изменил ход стыкового матча против сборной Уэльса.
«Считаю, что Лаос сделал этот матч, потому что был чистый пенальти на Ярмоленко. Счет стал бы 1:1, удалили бы футболиста. Игра повернулась бы на 360 градусов.
И когда тебе в наушник говорят: «Не надо ставить, потому что это Украина», конечно, ты не имеешь права ставить. Это арбитр, который делает все, что ему говорят в микрофон или перед матчем, что нужно, чтобы прошла та или та команда», — сказал Боднарь.
В первом стыковом матче украинцы переиграли сборную Шотландии со счетом 2:0. Во второй игре подопечные Александра Петракова уступили Уэльсу (0:1) и не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира в Катаре.
Напомним, что национальная команда под руководством Валерия Карпина не смогла принять участие в стыковых матчах, победа в которых гарантировала бы выход в финальную стадию.
Чемпионат мира завершился 18 декабря, в финале Аргентина обыграла Францию по пенальти.