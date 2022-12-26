Иско может продолжить карьеру в АПЛ

У испанского полузащитника Иско, известного по выступлениям за мадридский «Реал», есть вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Согласно информации AS, заинтересованность в услугах игрока проявляет аутсайдер чемпионата – «Вулверхэмптон».

В настоящий момент Иско находится в статусе свободного агента. Посреди сезона он расторг трудовое соглашение с «Севильей» из-за конфликта со спортивным директором андалусийцев Мончи.