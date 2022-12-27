Газзаев раскритиковал двух легионеров ЦСКА

«Пока армейцам не хватает стабильности. Но все равно в этом сезоне они обязаны быть в призовой тройке. А уж в следующем надо ставить задачу выиграть чемпионство. Правда, я не в восторге от иностранцев: Карраскаля и Медины. К сожалению, редко они показывают хорошую игру. Один матч могут здорово провести, а потом два-три провалить. Как это возможно?! Мне кажется, лучше своих ребят выпускать, чем таких легионеров», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».