Газзаев раскритиковал двух легионеров ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал уровень игры Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины.
«Пока армейцам не хватает стабильности. Но все равно в этом сезоне они обязаны быть в призовой тройке. А уж в следующем надо ставить задачу выиграть чемпионство. Правда, я не в восторге от иностранцев: Карраскаля и Медины. К сожалению, редко они показывают хорошую игру. Один матч могут здорово провести, а потом два-три провалить. Как это возможно?! Мне кажется, лучше своих ребят выпускать, чем таких легионеров», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».
Карраскаль и Медина в текущем сезоне провели за московский клуб 16 и 15 матчей соответственно. Колумбиец забил пять мячей, а представитель Чили голами не отметился.
После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА располагается на 5-м месте. Команда Владимира Федотова набрала 29 очков. В последних шести играх красно-синие выиграли лишь два матча.
Напомним, что лидировать продолжает петербургский «Зенит» (42 очка). Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» Валерия Карпина. Отставание от «Спартака» составляет одно очко.