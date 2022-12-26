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1 час назад

Мбаппе поставил «ПСЖ» три условия

Никита Бородкин

Форвард «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») Килиан Мбаппе выставил три условия, при которых он готов остаться в французском клубе. О них стало известно источникам издания OK Diario, сообщает «Чемпионат.com».

Мбаппе поставил «ПСЖ» три условия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации газеты, Мбаппе может покинуть клуб уже следующим летом, если же этого сделать не удастся, то в 2024 году в статусе свободного агента. Для продления контракта он потребовал удовлетворить три его условия.

Килиан Мбаппе попал в новый крупный скандал

Первое — «ПСЖ» должны избавиться от бразильского нападающего Неймара. Клуб уже пытался продать его прошлым летом, но найти покупателя, который бы обеспечил футболисту тот же уровень доходов, не удалось. Отметим, что прошлая попытка трансфера также была продиктована желанием угодить Килиану.

Второе условие — подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, у которого истекает контракт с лондонским клубом летом 2024 года. Третье — пригласить на пост главного тренера «ПСЖ» бывшего наставника «Реала» Зинедина Зидана.

Напомним, что в прошлом сезоне у Мбаппе истекал контракт с «ПСЖ», однако, несмотря на слухи о возможном переходе француза в мадридский «Реал», форвард принял решение продлить соглашение.

Футбол,Гарри Кейн,Зинедин Зидан,Реал,
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