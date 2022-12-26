Мбаппе поставил «ПСЖ» три условия

Форвард «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») Килиан Мбаппе выставил три условия, при которых он готов остаться в французском клубе. О них стало известно источникам издания OK Diario, сообщает «Чемпионат.com».

По информации газеты, Мбаппе может покинуть клуб уже следующим летом, если же этого сделать не удастся, то в 2024 году в статусе свободного агента. Для продления контракта он потребовал удовлетворить три его условия.

Первое — «ПСЖ» должны избавиться от бразильского нападающего Неймара. Клуб уже пытался продать его прошлым летом, но найти покупателя, который бы обеспечил футболисту тот же уровень доходов, не удалось. Отметим, что прошлая попытка трансфера также была продиктована желанием угодить Килиану.

Второе условие — подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, у которого истекает контракт с лондонским клубом летом 2024 года. Третье — пригласить на пост главного тренера «ПСЖ» бывшего наставника «Реала» Зинедина Зидана.