Бускетс дал окончательный ответ «Барселоне»

Каталонская «Барселона» пыталась сохранить в команде полузащитника Серхио Бускетса . Согласно сведениям журналистов Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» предлагали 34-летнему футболисту новый контракт до 2024 года, однако игрок ответил отказом.

Бускетс планирует по окончании сезона покинуть Европу и продолжить карьеру в МЛС. Срок действующего контракта хавбека с каталонцами истекает летом 2023 года.

Серхио находится в структуре «Барселоны» с 2005 года. В составе «сине-гранатовых» он провел 696 поединков. За сборную Испании хавбек сыграл 143 встречи. Он объявил о завершении карьеры в национальной команде после ЧМ-2022.