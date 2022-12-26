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28 минут назад

«Бензема бегал через неделю после отъезда из сборной, а еще через 4 дня сыграл за «Реал». Правда все равно всплывет». Друг Карима о ЧМ-2022

Sports.ru

Сборная Франции за несколько дней до старта ЧМ-2022 сообщила, что нападающий «Реала» получил травму, которая не позволит ему выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену.

Друг Бензема обвинил тренера сборной Франции во лжи
Фото: Sports.ruSports.ru

«Через неделю после отъезда [из сборной] Бензема занялся беговой работой и начал тренироваться, чтобы через 4 дня сыграть 30 минут в товарищеском матче «Реала»… Но, по версии Стефана [Ги, помощника Дидье Дешама в сборной Франции], он не мог выступит

Продолжайте лгать, правда все равно всплывет», – написал Карим Джазири, близкий друг Бензема и его бывший агент.

Странная карьера Бензема в сборной: чуть-чуть не хватило до 100 матчей, пропустил все медальные турниры

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