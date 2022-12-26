Друг Бензема обвинил тренера сборной Франции во лжи

«Через неделю после отъезда [из сборной] Бензема занялся беговой работой и начал тренироваться, чтобы через 4 дня сыграть 30 минут в товарищеском матче «Реала»… Но, по версии Стефана [Ги, помощника Дидье Дешама в сборной Франции], он не мог выступит