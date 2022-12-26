Роналду получил роскошный подарок на Рождество

Бывший нападающий мадридского «Реал» и « Манчестер Юнайтед » Криштиану Роналду получил шикарный подарок от своей возлюбленной Джорджины Родригес на Рождество. Об этом он сообщил в соцсетях.

Роналду переживает не лучший этап в своей футбольной карьере. Криштиану уже месяц находится без клуба после скандального ухода из «Манчестер Юнайтед». Все идет к тому, что португалец продолжит карьеру в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии.