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1 час назад

Роналду получил роскошный подарок на Рождество

Евро-футбол.Ру

Бывший нападающий мадридского «Реал» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил шикарный подарок от своей возлюбленной Джорджины Родригес на Рождество. Об этом он сообщил в соцсетях.

37-летний португальский футболист получил на праздник автомобиль марки Rolls-Royce, перевязанный красным бантом. Стоимость такого автомобиля составляет около 430 тысяч долларов.

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Роналду переживает не лучший этап в своей футбольной карьере. Криштиану уже месяц находится без клуба после скандального ухода из «Манчестер Юнайтед». Все идет к тому, что португалец продолжит карьеру в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии.

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