Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
37 минут назад

Сёмин — Миранчуку: «Бери больше на себя, ты уже имеешь право»

Евро-футбол.Руиещё 1

Бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин дал совет Алексею Миранчуку, выступающему за «Торино».

Юрий Сёмин дал совет Миранчуку
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Знаешь, что я тебе скажу? Бей больше. Ты любишь раздавать, ты такой игрок. У тебя хороший, классный удар. Бери больше на себя, ты уже имеешь право», — сказал специалист лично бывшему подопечному во время встречи с журналистом Нобелем Арустамяном.

Напомним, что Миранчук переехал в туринский коллектив этим летом на правах аренды из «Аталанты». На счету Алексея два забитых мяча при двух ассистах в девяти встречах итальянской Серии А.

Футбол,Алексей Миранчук,Юрий Семин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители