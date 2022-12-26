Юрий Сёмин дал совет Миранчуку

«Знаешь, что я тебе скажу? Бей больше. Ты любишь раздавать, ты такой игрок. У тебя хороший, классный удар. Бери больше на себя, ты уже имеешь право», — сказал специалист лично бывшему подопечному во время встречи с журналистом Нобелем Арустамяном.