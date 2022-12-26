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22 часа назад

Трехкратный чемпион России по футболу Смольников покинул "Торпедо"

ТАССиещё 2

ТАСС, 26 декабря. Защитник Игорь Смольников покинул московский футбольный клуб "Торпедо". Об этом газете "Спорт-Экспресс" в понедельник сообщил главный тренер команды Андрей Талалаев.

"Мне позвонил президент клуба, сказал, что Смольников уходит. У него есть такой пункт в контракте. Я с футболистом пока не разговаривал", - сказал Талалаев.

Смольникову 34 года, он выступал за "Торпедо" с июля. В нынешнем сезоне игрок провел за команду 21 матч, отметившись забитым мячом и голевой передачей. Защитник также выступал за московский "Локомотив", "Ростов", сочинскую "Жемчужину", "Читу", екатеринбургский "Урал", "Краснодар", тульский "Арсенал" и петербургский "Зенит", в составе которого стал трехкратным чемпионом России и по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России. В составе сборной России защитник провел 30 матчей, отдав две передачи.

"Торпедо" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. На счету команды 6 очков в 17 матчах.

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