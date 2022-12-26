Три игрока сборной Франции призывали исключить Карима Бензема

Сразу три игрока сборной Франции не хотели видеть в команде Карима Бензема. Об этом пишут испанские СМИ. По данным источника, против нахождения форварда выступали Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Уго Льорис.

Отмечается, что Гризманн больше всех высказывал негодование. Он считал, что нападающему будет уделяться слишком много внимания, из-за чего у него испортились отношения с партнером по сборной.

Также сообщается, что вопрос об исключении Бензема был решен после встречи игроков с Французской федерацией футбола (FFF).