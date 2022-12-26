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34 минуты назад

Гризманн, Жиру и Льорис призывали исключить Бензема из сборной Франции

Советский спорт

Сразу три игрока сборной Франции не хотели видеть в команде Карима Бензема. Об этом пишут испанские СМИ. По данным источника, против нахождения форварда выступали Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Уго Льорис.

Три игрока сборной Франции призывали исключить Карима Бензема
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Гризманн больше всех высказывал негодование. Он считал, что нападающему будет уделяться слишком много внимания, из-за чего у него испортились отношения с партнером по сборной.

Также сообщается, что вопрос об исключении Бензема был решен после встречи игроков с Французской федерацией футбола (FFF).

Напомним, 36-летний Бензема поехал в составе сборной Франции на чемпионат мира, но не сыграл ни одного матча и покинул команду из-за травмы, полученной на тренировке.

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