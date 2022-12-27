11 футболистов РПЛ вошли в топ-200 самых перспективных молодых игроков мира

Футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в список 200 самых перспективных молодых игроков мира. Рейтинг составил Международный центр спортивных исследований (CIES).
В рейтинг были включены игроки, родившиеся после 1 января 2002 года и имеющие наибольший опыт официальных матчей в 2022 году. Их оценивали по таким критериям, как игровое время, соревновательный уровень и результаты матчей.
В топ-200 вошли 11 футболистов из шести российских клубов. «Динамо» в списке представляют Саба Сазонов и Арсен Захарян, «Краснодар» — Ираклий Манелов, Сергей Волков и Олакунле Олусегун, «Локомотив» — Даниил Худяков и Артем Карпукас, «Крылья Советов» — Александр Коваленко и Владислав Шитов. Также в рейтинг попали Виктор Мелехин из «Ростова» и Даниил Денисов из «Спартака».
Сезон 2022/2023 в РПЛ возобновится 3 марта. После 17 туров таблицу возглавляет действующий чемпион страны — петербургский «Зенит».