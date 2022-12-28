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1 час назад

Каррера оценил перспективу возрождения «Спартака-2»

Чемпионат.comиещё 7

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил перспективу возрождения второй команды красно-белых. Накануне появились слухи о том, что руководство москвичей уже приняло принципиальное решение о возрождении «Спартака-2». Предполагается, что команда будет заявлена во Вторую лигу.

Каррера оценил перспективу возрождения «Спартака-2»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Вторая команда создаётся для того, чтобы развивать молодых игроков, а затем использовать их в основном составе. Возрождение «Спартака-2» будет полезно для клуба. Пока у вас есть мужество, вторая команда должна быть и играть!» – приводит слова Карреры Metaratings.

Сообщалось, что сейчас «Спартак» пытается найти место для проведения будущих матчей своей второй команды, а также рассматривает подходящие кандидатуры на должность главного тренера.

Футбол,Спартак,
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