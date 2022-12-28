Каррера оценил перспективу возрождения «Спартака-2»

«Вторая команда создаётся для того, чтобы развивать молодых игроков, а затем использовать их в основном составе. Возрождение «Спартака-2» будет полезно для клуба. Пока у вас есть мужество, вторая команда должна быть и играть!» – приводит слова Карреры Metaratings.